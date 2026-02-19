Menu
Ministros do STF podem ser convidados a comparecer na CPI do Crime Organizado

Também constam requerimentos para a convocação de dois irmãos de Dias Toffoli

19 fevereiro 2026 - 11h54Vinícius Santos
Ministros do STF - Foto: Rosinei CoutinhoMinistros do STF - Foto: Rosinei Coutinho  

No Senado Federal, a CPI do Crime Organizado deve votar, na próxima semana, uma série de requerimentos relacionados ao Banco Master. Entre os pedidos estão convites aos ministros do Supremo Tribunal Federal José Antonio Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

A reunião deliberativa está marcada para quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Antes da votação dos requerimentos, os senadores devem ouvir o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias.

Além dos convites aos ministros do STF, a comissão pode votar requerimentos para convocar parentes dos dois magistrados. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) apresentou pedido para ouvir a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o parlamentar, ela teria mantido contrato de prestação de serviços de “elevado valor econômico” com o Banco Master.

Também constam requerimentos para a convocação de dois irmãos de Dias Toffoli, José Eugênio e José Carlos. Eles seriam sócios do ministro em uma empresa que vendeu a fundos ligados ao Banco Master participação em um resort localizado no Paraná. Toffoli era relator, no STF, de inquérito sobre supostas fraudes financeiras envolvendo o banco, mas deixou a relatoria na última quinta-feira (12), sendo substituído pelo ministro André Mendonça.

A CPI do Crime Organizado ainda pode votar convites ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, atualmente contratado para atuar no conselho consultivo do Banco Master.

