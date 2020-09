Para enfrentar queimadas, Estado recebe R$ 3,8 milhões

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho liberou o valor de R$ 3.814 milhões de reais para ajudar no combate do incêndio no território do pantanal, que deve ser usado para compra de gasolina, aluguel caminhão pipa, solicitação de hora voo, solicitação de maquinas, avião e compra de equipamentos para o combate direto ao incêndio em Mato Grosso do Sul.



O decreto de emergência abrange os 79 municípios, e ajudar outras localidades que passam pelo mesmo problema, a agilidade do decreto na homologação, agiliza as nossas ações, nós temos mais rapidez agora, em conjunto equipe da defesa civil, brigadista, solicitação de hora voo, solicitação de máquinas.



Na semana passada, o Estado declarou situação de emergência por 90 dias devido às queimadas no Pantanal, cerca de 1,8 milhões de hectares foram destruídos somente no Pantanal da região do Estado este ano, segundo dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.



Segundo o Governador Reinaldo Azambuja, é um momento delicado, onde as pessoas precisam ter muito cuidado, “Um dos grandes focos de incêndio aqui vizinho de campo grande foi por um pequeno cisto no fundo de uma chácara, foi colocado fogo, espalhou e queimou 100 hectares de eucalipto. Esse cuidado é fundamental, estamos vivendo um momento de baixa úmida do ar, está muito seco, então até que venha a chuva, todo cuidado” finaliza.



A ministra da agricultura, Tereza Cristina também esteve presente e disse que outras regiões aguardam recursos para combater as queimadas, citando Três Lagoas e Inocência.



O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, conta que para combater os casos de incêndios com eficiência é necessário: “ A hora voo com aeronave que joga água é importante, equipamentos para os brigadistas, esse tipo de combate desgasta muito os equipamentos, então a substituição por equipamentos novos é muito importante.



Nesse momento é importe que o combate aéreo esteja de mãos dadas com o terrestre, “todas as ações pra esse combate são importantes, os caminhões pipa, os helicóptero, os aviões, os brigadistas, bombeiros, esse é o momento da gente usar todo tecnologia possível, todos os recursos possíveis humanos e matérias para vencer esse desafio” finaliza.

