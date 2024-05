Pesquisa Ranking mostra preferidos para a Prefeitura da Capital

Desde a última pesquisa do Instituto Ranking, em abril , mostrando o cenário de intenções de voto para a Prefeitura de Campo Grande, a preferência da população continua a mesma em três nomes, Adriane Lopes, Rose Modesto e André Puccinelli, conforme novo levantamento divulgado nesta segunda-feira (13).

No levantamento espontâneo, a liderança é da atual prefeita Adriane Lopes (PP), com 13,2% das intenções de votos dos entrevistados, enquanto nas pesquisas anteriores realizadas em janeiro, março e abril os percentuais foram 10,2%, 11% e 14,3%, respectivamente.

Em seguida, tecnicamente empatada, está a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 13%, enquanto nas pesquisas anteriores os percentuais foram 11,4%, 12% e 16,2%, respectivamente.

Com pouca diferença aparece o ex-governador André Puccinelli (MDB), com 11%, sendo que nas anteriores somou 12,5%, 8% e 10,5%, respectivamente. Já o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), com 8%.

A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-9628/2024 e realizada no período de 6 a 11 de maio deste ano, junto a 2.000 moradores. A pesquisa tem um intervalo de confiança de 95% e a margem de erro máxima estimada foi de 2,2% para mais ou para menos. Veja o quadro da espontânea:

Estimulada 1

Na pesquisa estimulada, o Instituto fez quatro cenários e no primeiro a liderança é da ex-deputada federal Rose Modesto, com 24,3%. Em seguida está a prefeita Adriane Lopes, com 21,6%, e o ex-governador André Puccinelli, com 16,4%. Também aparecem o deputado federal Beto Pereira, com11%, a deputada federal Camila Jara, com 3%.

Estimulada 2

A ex-deputada federal Rose Modesto mantém a liderança, com 24,7%, enquanto Adriane Lopes aparece em seguida, com 22,5%. Depois aparecem André Puccinelli, com 17%, seguido por Beto Pereira, com 13%, Camila Jara, com 3,2%, e Beto Figueiró, com 2%, enquanto 17,6% não sabem ou não responderam.

Estimulada 3

Rose Modesto continua liderando com 36%, seguida por Adriane Lopes, com 29%, Beto Pereira, com 14%, e Camila Jara, com 3,3%.



Estimulada 4

Rose Modesto aparece em primeiro lugar com 37% das intenções de voto, seguida por Adriane Lopes, com 30%, e Beto Pereira, com 15%, sendo que 18% não sabem ou não responderam.



Rejeição

Entre os preferidos nas intenções de voto, André Puccinelli figura a maior rejeição com 30%, seguido por Camila Jara (13%), Rafael Tavares (12%), Adriane Lopes (10%) e Professor André Luís (5%), sendo que na anterior o percentual foi de 2,8%.

