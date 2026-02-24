Menu
Política

PSB confirma chegada de Soraya em nova fase no MS

Chegada da senadora pode impactar direção da legenda em Mato Grosso do Sul

24 fevereiro 2026 - 13h29Sarah Chaves
Deputado estadual Paulo Duarte e senadora Soraya ThronickeDeputado estadual Paulo Duarte e senadora Soraya Thronicke   (Sarah Chaves/Divulgação)

A filiação da senadora Soraya Thronicke ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), prevista para a janela partidária de março, pode provocar uma reformulação no comando da legenda em Mato Grosso do Sul.

O deputado estadual Paulo Duarte (PSB), atual presidente da comissão provisória estadual, afirmou que a senadora confirmou a mudança de partido. “Eu encontrei com ela, ela estava no carnaval lá em Corumbá e ela confirmou que está indo para o PSB. Ela me afirmou que foi convidada pela direção nacional e que virá para o PSB”, declarou.

Duarte também indicou que deixará a sigla na próxima janela partidária. “Eu devo sair justamente porque não vai ter chapa para o estadual”.

A movimentação ocorre em meio a discussões dentro do PSB sul-mato-grossense sobre a condução da legenda. Integrantes da direção estadual devem ir a Brasília para tratar do futuro do comando local com a executiva nacional, atualmente presidida por João Campos. A expectativa é de que, com a filiação da senadora, haja redefinição na estrutura partidária.

Pré-candidata à reeleição, Soraya, hoje no Podemos, já indicou para o JD1 em outra ocasião, que busca uma construção política alinhada ao governo federal. Em declaração anterior, afirmou que a porta para composições “está aberta, mas dentro de uma composição partidária”, ressaltando que sua atuação é pautada pelo diálogo institucional.

 

