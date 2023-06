Senadora Soraya Thronicke é internada novamente

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) foi internada, novamente, para tratar de uma grave infecção alérgica, no hospital DF Star, em Brasília. De acordo com a assessoria de imprensa da parlamentar ao JD1, Thronicke deu entrada na unidade hospitalar na segunda-feira (12).

Nesta quarta (14), a equipe da senadora divulgou que o quadro da parlamentar "não apresenta riscos e ela segue apresentando melhoras". Ainda conforme a assessoria, Thronicke foi internada para realizar exames e acompanhar de perto dos médicos o quadro alérgico grave, diagnosticado como urticária autoimune severa em maio deste ano.

A senadora realiza uma série de exames devido ao tratamento e adequação dos medicamentos para a alergia, segundo comunicado.

Primeira internação

Em abril deste ano, a senadora foi internada em uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), para tratar uma urticária autoimune severa.

À época, a parlamentar ficou boa parte do tratamento hospitalizada em uma UTI. Soraya deu entrada no hospital após ter uma crise alérgica no dia 21 de abril. Segundo a assessoria de imprensa da senadora, a alergia não teve a causa identificada.

Urticária autoimune severa

Afinal, o que é urticária autoimune severa? Urticária é a doença, a condição autoimune é caracterizada por um mau funcionamento do sistema imunológico, levando o corpo a atacar as próprias proteínas. Já a ser classificada como severa, é o grau mais crítico da doença.

