Vereador celebra empenho de governantes por melhoria na infraestrutura da Capital

O vereador Claudinho Serra (PSDB) elogiou e celebrou o empenho do governador Eduardo Riedel e da prefeita Adriane Lopes que fecharam mais uma parceria, dessa vez para melhorar a infraestrutura de Campo Grande. Na última segunda-feira (11), foi assinado um convênio que investe mais de R$ 146 milhões.

O recurso servirá para obras de pavimentação, drenagem e recapeamento de vias urbanas. Do montante apresentado, R$ 52 milhões foram do aporte estadual.

Serra comemorou o trabalho unido do legislativo com o executivo para que fosse idealizado os projetos e que possam servir de melhoria para a cidade.

"Esses investimentos chegam para contemplar a população das mais diversas regiões de Campo Grande. Com a liberação dos recursos do Estado para a prefeitura, o governador Eduardo Riedel faz com que essas obras cheguem rapidamente para atender as pessoas. E a parceria com a bancada federal na liberação destes recursos mostra que a cooperação com o legislativo é imediata", destacou o vereador.

Foram firmados convênios para a recuperação da malha viária nas regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Lagoa e Centro; modernização da Avenida Duque de Caxias; Implantação de vias estruturantes no fundo do vale do Córrego Imbirussu; pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização no bairro Jardim Noroeste; pavimentação e drenagem no bairro Jardim Centenário; e pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Nashiville, Portal Caiobá e North Park.

Com esses projetos, a cidade de Campo Grande reforça seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos. "A cooperação entre os poderes executivo e legislativo continua sendo fundamental para a realização dessas transformações significativas na infraestrutura da cidade", finaliza o parlamentar.

