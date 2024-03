Vereadores aprovam criaÃ§Ã£o da 'Festa da Fruta' na Capital

Política Riedel destaca parceria com deputados estaduais para discussão de projetos para MS

E em primeira discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei n. 11.248/24, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 800 mil.

Também o veto total ao projeto de lei n. 11.156/23, que institui o programa "Divulgando Oportunidades" no município de Campo Grande. A proposta também é do vereador Prof. Juari.

Em única discussão e votação, foi mantido o veto total ao projeto de lei n. 10.976/23, do vereador Prof. Juari, que dispõe sobre a obrigatoriedade imposta às autoridades que receberem comunicações ou denúncias de fatos que constituam violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes de resguardar sigilo sobre a identidade do noticiante ou comunicante.

Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei 11.259/24, do Poder Executivo. Ele altera a lei 6.674/18, que autoriza o poder público a desafetar e doar à APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) o imóvel localizado na parte da Fazenda Salto Imbirussu Retiro Novo da Gameleira. A proposta visa a prorrogação do prazo para mais 24 meses para a construção da Associação.

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram três projetos e mantiveram dois vetos do Poder Executivo, durante sessão desta terça-feira (05).

