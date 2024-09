Vereadores aprovam sete projetos na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão desta terça-feira (10), sete projetos.

Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de decreto legislativo 2.873/24, do vereador Ronilço Guerreiro, que outorga a “Medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes” a Readir de Andrade.

Também o projeto de decreto legislativo 2.874/24, do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão), que outorga a “Medalha Destaques da Década de Reconhecimento – Juvêncio César da Fonseca” ao Dr. Luiz Antônio Monteiro Simões.

Os vereadores também aprovaram o projeto de lei 11.435/24, de autoria da Mesa Diretora, que altera os anexos I e II da Lei n. 7.218, de 8 de abril de 2024, e substitui entidades que serão beneficiadas com recursos do Fundo de Investimentos Sociais.

E ainda o projeto de lei 11.442/24, que denomina de Praça Rosa Alves dos Santos a área pública localizada na Rua José Carlos do Amaral com a Rua Abadia Alves Dias, no Jardim Sol Poente. A proposta é do vereador Dr. Jamal.

Em primeira discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei n. 11.009/23, do vereador Dr. Victor Rocha, que estabelece diretrizes para a implantação do programa Feira da Mulher do Campo no município de Campo Grande.

Os vereadores ainda aprovaram o projeto de lei n. 11.340/24, do vereador Coronel Villasanti, que estabelece normas que visam alerta de desaparecimento de crianças e adolescentes, em suplementação ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

E, por fim, o projeto de lei n. 11.398/24, que institui a “Semana Municipal de Conscientização e Defesa da Promoção da Educação Inclusiva à Pessoa com Deficiência”, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de abril. A proposta é do vereador Professor Juari.

