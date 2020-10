VÍDEO: conheça o candidato Gian Sandim, do PSDB

Política Governador destaca crescimento econômico no dia do aniversário de MS

Política Um dos maiores contrabandistas do Brasil é preso

Política Fugitivo do sistema prisional é capturado

Política Candidatos a prefeito se reúnem com apoiadores; veja a agenda

Política Nelsinho vê mais recursos para MS em indicação à vice líder no Senado

Cidade Eleições 2020: Harfouche será o entrevistado desta terça, no JD1

Conheça o candidato do PSDB, Gian Sandim, que tem como suas principais bandeiras, a família, cultura e educação.

No próximo dia 15 de novembro, os campo-grandenses escolherão seus representantes na Câmara Municipal. Para que você, leitor, escolha bem quem vai ocupar uma das cadeiras do legislativo, pelos próximos quatro anos, o JD1 Notícias abre esse espaço para a apresentação dos candidatos, e você saiba os interesses de cada postulante.

Cidade Eleições 2020: Harfouche será o entrevistado desta terça, no JD1

Geral Fisioterapeuta fala da importância da humanização no cuidado neonatal

Justiça Justiça do Trabalho reconhece jornada de motoristas da Eldorado semelhante à escravidão