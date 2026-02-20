Menu
VÍDEO: Vereador fala em impeachment de Adriane por não intervir no Consórcio Guaicurus

Parlamentar fez duras críticas à chefe do Executivo, ressaltou que foi eleito para representar os eleitores e não interesses 'obscuros', e prometeu apresentar a ação na próxima sessão

20 fevereiro 2026 - 11h38
Maicon Nogueira / Foto Izaias Medeiros  

Vereador do mesmo partido da prefeita Adriane Lopes (PP), Maicon Nogueira anunciou na Câmara Municipal de Campo Grande que deve pedir o impeachment da correligionária. Ele acusa a prefeita de descumprir decisão judicial que determina a abertura de procedimento de intervenção no Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo da Capital.

Em declaração na quinta-feira (19), ele afirmou, "Decisão judicial não se contesta, se cumpre. De véspera, o que a prefeitura faz? Faz três pedidos... Primeiro, tira o nome da prefeita, tira o CPF da prefeita. Prefeito é bom na hora de pedir voto, na hora de assumir responsabilidade, não pode colocar o CPF dele. É problema da Agetran e da Agereg, não é problema da prefeita, mas as pessoas votaram não na Agetran, as pessoas não votaram na Agereg, ninguém vota no CNPJ da prefeitura, as pessoas votam no CPF do candidato e agora ela entrou na justiça para tirar o nome dela da reta".

O vereador explicou que o segundo pedido da prefeitura busca mais prazo para justificar o não cumprimento da decisão judicial. Já o terceiro pedido visa retirá-lo como parte da ação popular, o que ele vê como uma tentativa de limitar sua atuação por ser do mesmo partido da prefeita.

O parlamentar seguiu com duras críticas, afirmando que foi eleito para representar os eleitores e não interesses obscuros. Ele considera grave concordar ou se omitir diante da situação do transporte público, que, segundo ele, está sucateado na cidade.

Sobre o pedido de impeachment, ele disse: "o juiz deu a determinação, e a prefeitura tem até 5 horas da tarde para nomear um interventor. Se não, a partir da próxima sessão, é pedido de impeachment nesse plenário, porque vai 300 mil reais por dia de multa do bolso do contribuinte, não é do bolso da prefeita, e aqui a gente tem que ser responsável, tratar das pautas urgentes, não ficar apenas apagando incêndio," concluiu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

