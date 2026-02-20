VÍDEO: Vereador fala em impeachment de Adriane por não intervir no Consórcio Guaicurus

Vereador do mesmo partido da prefeita Adriane Lopes (PP), Maicon Nogueira anunciou na Câmara Municipal de Campo Grande que deve pedir o impeachment da correligionária. Ele acusa a prefeita de descumprir decisão judicial que determina a abertura de procedimento de intervenção no Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo da Capital.

Em declaração na quinta-feira (19), ele afirmou, "Decisão judicial não se contesta, se cumpre. De véspera, o que a prefeitura faz? Faz três pedidos... Primeiro, tira o nome da prefeita, tira o CPF da prefeita. Prefeito é bom na hora de pedir voto, na hora de assumir responsabilidade, não pode colocar o CPF dele. É problema da Agetran e da Agereg, não é problema da prefeita, mas as pessoas votaram não na Agetran, as pessoas não votaram na Agereg, ninguém vota no CNPJ da prefeitura, as pessoas votam no CPF do candidato e agora ela entrou na justiça para tirar o nome dela da reta".

O vereador explicou que o segundo pedido da prefeitura busca mais prazo para justificar o não cumprimento da decisão judicial. Já o terceiro pedido visa retirá-lo como parte da ação popular, o que ele vê como uma tentativa de limitar sua atuação por ser do mesmo partido da prefeita.

O parlamentar seguiu com duras críticas, afirmando que foi eleito para representar os eleitores e não interesses obscuros. Ele considera grave concordar ou se omitir diante da situação do transporte público, que, segundo ele, está sucateado na cidade.

Sobre o pedido de impeachment, ele disse: "o juiz deu a determinação, e a prefeitura tem até 5 horas da tarde para nomear um interventor. Se não, a partir da próxima sessão, é pedido de impeachment nesse plenário, porque vai 300 mil reais por dia de multa do bolso do contribuinte, não é do bolso da prefeita, e aqui a gente tem que ser responsável, tratar das pautas urgentes, não ficar apenas apagando incêndio," concluiu.

