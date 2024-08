JD1TV: Curso prepara profissionais da saúde para uso da Cannabis em tratamentos

O Saúde e Bem-Estar está de volta, e por causa de algumas dúvidas que surgiram na edição que falou sobre o uso da Cananbis, o Dr. Plácido Menezes falou novamente, com a Dra. Michely Satorres.

A Dra. é especialista no uso da Cannabis em tratamentos odontológicos. Tanto que está dando um curso de formação para médicos e dentistas sobre a aplicação do produto, e ela afirma que ainda é preciso quebrar tabus sobre o tema.

Ela destacou que é importante os profissionais da saúde saberem como a Cannabis age no organismo do ser humano, para assim, explicarem como funciona o tratamento ao paciente.

A planta é indicada para controlar dores, ansiedade, regular o sono, e para tratamentos anti-inflamatórios.

