JD1TV: Tosse persistente pode ser sinal de problemas mais graves, alerta pneumologista

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (22) falou sobre a tosse e problemas pulmonares relacionados ao cigarro eletrônico, e para isso, recebeu o pneumologista Dr. Ronaldo Queiroz.

Segundo ele, a tosse persistente pode ser um alerta para doenças mais sérias. Durante a conversa, o médico enfatizou a importância de não subestimar sintomas aparentemente banais, que podem indicar o início de condições mais graves, como doenças pulmonares ou até mesmo câncer.

"O que vemos no consultório é que muitas vezes esse sintoma é negligenciado, e os pacientes acabam aguardando muito tempo antes de procurar um especialista", disse.

Embora a tosse em si não seja uma doença, ela pode ser um sintoma de diversas condições, como doenças pulmonares obstrutivas crônicas, asma, bronquite crônica e até câncer de pulmão.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também