Alerta - Hemosul está com 15% do estoque de O positivo e O negativo

O Hemosul (Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul) anunciou nesta sexta-feira (17.4) que está com estoque baixo. O aleta está nos tipos sanguíneos O positivo e O negativo que está com apenas 15% do volume.

De acordo com o órgão, os doadores podem ir diretamente as unidades ou agendar a doação, se preferir. Na Capital o agendamento pode ser feito pelo telefone fixo (67) 3312-1516 / (67) 3312-1529 ou pelo número (67)99848-3035 exclusivo para whatssap, ou seja, não recebe chamadas. No interior do Estado, o agendamento pode ser feito direto nos telefones fixos de cada unidade.

Em meio a pandemia do novo coronavírus, a instituição alerta que a demanda por sangue e plaquetas, nos hospitais públicos e privados do Estado continua, e que a participação frequente dos doadores voluntários é fundamental para manter os estoques e continuar salvando vidas.

Para garantir a segurança dos doadores o Hemosul redobrou os cuidados e está seguindo todos os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde. Além da higienização redobrada de materiais de uso coletivo como canetas e pranchetas, o Hemosul delimitou espaçamento entre as cadeiras de espera para que haja o distanciamento mínimo de 1 metro entre os doadores. A instituição também disponibiliza diversos recipientes com álcool 70% para os voluntários.

Funcionamento

O Hemosul Coordenador, na avenida Fernando Correa da Costa, em Campo Grande, continua atendendo normalmente: de segunda a sexta, das 7h às 17h e aos sábados das 7h às 12h.

Com o ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado na segunda-feira (20.4) o Hemosul Coordenador vai fazer plantão de atendimento das 7h às 12h. Na terça-feira (21.4) fica fechado devido ao feriado de Tiradentes, e volta a atender normalmente a partir de quarta-feira (22.4).

Informações como horário de funcionamento e endereço das unidades do interior do Estado, bem como critérios para doar sangue, estão disponíveis no site do Hemosul.

