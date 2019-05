Apenas a UPA Coronel Antonino atende com pediatra nesta manhã

Apenas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino terá médico pediatra nesta manhã de sexta-feira (10), de acordo com a escala médica divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A unidade conta com seis profissionais atendendo.



De acordo com a escala, estarão disponíveis no período da manhã, 38 clínicos e seis pediatras. À tarde a população conta com 29 clínicos e nove pediatras. Já no período da noite, 47 clínicos e 25 pediatras estarão disponíveis.



Segundo a Sesau, os médicos estarão disponíveis nas seguintes Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs): Coronel Antonino, Almeida, Universitário, Moreninhas, Leblon, Santa Mônica, e nos CRSs Aero Rancho, Coophavilla II, Nova Bahia e Tiradentes.



O atendimento é feito de acordo com a classificação de risco dos pacientes. Confira a escala completa:

