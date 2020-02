Suposta vítima de coronavírus no MS diz que está apenas "resfriado"

Um áudio do suposto morador de Mato Grosso do Sul com suspeita de coronavírus circula pelo WhatsApp debochando da situação. Na mensagem, a pessoa que está com suspeita do novo vírus diz que só está tratando a situação como piada. Além do áudio, uma foto com o suposto infectado circula pelas redes.

A mensagem de voz replicada pelo aplicativo é da pessoa que viajou pelo sudeste asiático e está com suspeita do novo vírus. “Eu to tratando a situação no meu Instagram como piada. A galera é muito doida, como que o negócio espalha de um nível. Já falaram que eu era chinês, já falaram que eu tinha 61 anos, que eu tinha corona confirmado.”

Entretanto, o jovem se explica e diz que está com outra doença. “Na verdade, eu vim porque eu queria pegar o papel para comprovar que eu não tenho, para provar que é uma gripe normal. Eu viajei entre quatro pessoas, das quatros, nenhuma apresentou sintoma. Só eu que peguei um resfriado e a galera surtou”, ri. “Mas foi bom que deu fama, ganhei uns seguidores aí. To brincando.”

Confira o áudio completo e a foto que circula nas redes sociais sul-mato-grossenses:

A equipe do JD1 Notícias tentou entrar em contato com os jovens, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

