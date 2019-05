Ayache entrega hemodinâmica e novos leitos, em Corumbá

O presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), Ricardo Ayache, entregou na quarta-feira (8) uma máquina de hemodinâmica , 26 leitos de internação e uma unidade semi-intensiva, com quatro leitos de tratamentos, à unidade de Corumbá.



Durante a entrega, Ayache ressaltou quantas vidas podem ser salvas com a ampliação da tecnologia e do atendimento no hospital. "Como cardiologista, sei o quanto a hemodinâmica faz falta em alguns momentos no atendimento de pacientes graves, com esse moderno equipamento muitas vidas serão salvas”, destacou.



Para o presidente da Cassems, com os novos equipamentos, não haverá mais necessidades de remover pacientes para Campo Grande.



O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, disse que a Cassems tem sido uma grande parceira na melhoria dos serviços prestados à saúde no município. "Ficamos muito contentes com mais esse importante passo da Cassems em Corumbá, agora temos um moderno serviço de Hemodinâmica e também temos mais leitos de internação. Isso, com certeza, contribui com a qualidade dos serviços prestados na saúde em nosso município", disse.



O coquetel de inauguração contou com a presença de diversas autoridades políticas, sindicais, conselheiros da Cassems e representantes dos mais diversos órgãos públicos e das forças armadas. A noite foi aberta pela Orquestra Corumbaense de Viola Caipira do Sesc e foi um momento de comemoração, valorização da cultura regional e de reflexões sobre o cenário da saúde em Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também