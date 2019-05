Cai o número de notificações de dengue em Campo Grande

Matheus Henrique, com informações da Assessoria

O mês de abril encerrou com 1,3 mil casos notificados de dengue em Campo Grande e apresenta redução em relação a março. Apesar do bom resultado, a Secretária Municipal de Saúde (Sesau) continua intensificando as ações para baixar ainda mais os casos de dengue.

Segundo o boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (2), no mês de março foram registradas 9.721 notificações e, em abril o número caiu para 8.396 casos. De janeiro até agora, foram registradas 27.417 ao todo de notificações de dengue, sendo 4.729 confirmadas e seis mortes. Os casos de zika somam 301 e de chikungunya 145.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, afirma que apesar dos bons números, o trabalho continua. "Mesmo esperando uma redução no número de casos, continuaremos intensificando as ações e reforçamos o alerta à população de que se mantenham vigilantes. O trabalho de combate ao mosquito da dengue deve ser permanente e mesmo que os números sejam positivos, não podemos baixar a guarda".

Bairros críticos

Os bairros com maiores índices de notificação da doença são: Jardim Noroeste, Centro-Oeste, Chácara dos Poderes, Nova Campo Grande, Los Angeles, Moreninhas, Veraneio e Maria Aparecida Pedrossian

Por conta da epidemia, a Sesau tem intensificado as ações de bloqueio nestas regiões e aumentou o efetivo do fumacê de três para 13 equipes que trabalham diariamente nesses locais.

