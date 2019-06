Campo Grande registra redução de 30% nos casos de dengue

Matheus Henrique, com informações da assessoria

Em boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (05), pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica (SVE), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), apresenta uma redução de 30%, no ultimo mês, em casos notificados de dengue em Campo Grande, sinalizando uma estagnação na epidemia da doença e reflete positivamente às ações de combate.

De acordo com o boletim, no mês de abril foram registrados 9.600 casos notificados de dengue, enquanto que no mês maio foram 6.780 notificações, o que representa uma redução de aproximadamente 30%. De janeiro até agora, foram registrados 35.439 casos, sendo 8.768 confirmados e oito óbitos. Os casos de zika e chikungunya somam 357 e 178, respectivamente.

Na avaliação do secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, o resultado é reflexo das ações de enfrentamento que vem sendo executadas. ”Foi necessário um esforço muito grande e envolvimento de todos para que a gente pudesse enfrentar o cenário em que encontramos, mas felizmente estamos vencendo a epidemia de dengue e vamos nos manter vigilantes”, disse.

Apesar da redução no número de casos, as ações de rotina e os mutirões continuam sendo intensificados, principalmente nos bairros onde ainda há uma concentração maior de casos notificados das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

