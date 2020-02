Cassems lança campanha para prevenir a gravidez precoce

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) lançou, nesta quinta-feira (14), a campanha de prevenção à gravidez precoce, “Gravidez não é Brincadeira”. Na ocasião, o presidente da Cassems, Ricardo Ayache e a diretora de Assistência à Saúde, Maria Auxiliadora Budib, apresentaram números referentes à gestação na adolescência.

A campanha de conscientização “Gravidez não é Brincadeira” tem o objetivo de alertar os jovens e a sociedade em geral em relação ao fenômeno da gravidez precoce. Ricardo Ayache explicou que a Cassems preocupa-se em criar uma assistência integral aos beneficiários. “Agora, temos uma linha de cuidado voltada para o público jovem e queremos ter um olhar mais atencioso para a prevenção da gravidez na adolescência”, disse.

Maria Auxiliadora diz que a melhor maneira de evitar a gravidez na adolescência é trabalhar a prevenção, por meio dos métodos contraceptivos existentes. “Precisamos mostrar para os jovens todas as formas de anticoncepção, para que eles se sintam seguros e tenham acesso à prevenção”, afirmou.

Vanessa Chaves Miranda, médica ginecologista e presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul (Sogomat-Sul) reiterou que a informação é a melhor maneira de oferecer segurança e cuidado aos jovens.

Segundo Hilda Guimarães, gerente de saúde da mulher na Secretaria Estadual de Saúde (SAS), a campanha de conscientização da Cassems vai ao encontro das políticas públicas para a mulher no estado. “Com a prevenção em saúde, fazemos com que nossos adolescentes tenham condições de ter uma vida saudável, tomando as melhores decisões para sua vida, com planejamento e informação”.

“Pode Crê”

Além da campanha “Gravidez não é Brincadeira”, foi lançado também a abertura da linha de cuidado “Pode Crê”, direcionada à saúde dos adolescentes. A linha de cuidado tem atendimento médico, nutricional e psicológico, na Clínica da Família da Cassems.

De acordo com Maria Auxiliadora Budib, a linha de cuidado “Pode Crê” estará disponível para os jovens beneficiários, de 13 à 18 anos, às quartas-feiras, das 16h às 20h, na Clínica da Família. “Começaremos a trabalhar com essa linha de cuidado em maio, vamos chamar os adolescentes assegurados pelo plano de saúde e eles serão acompanhados por profissionais da saúde à cada quatro meses, com rodas de conversa semanais, oficinas, uma programação inteiramente dedicada à eles”.

Serviço:

Para ter acesso à linha de cuidado “Pode Crê”, o beneficiário pode entrar em contato com a Clínica da Família Cassems por meio do número (67) 3322-3400. A unidade se encontra na R. Vinte e Cinco de Dezembro, 1231 – Centro.

