Cientistas chineses descobrem coronavírus no ar próximo a hospitais

Nesta segunda-feira (27), um estudo publicado na revista Nature mostrou a descoberta de cientistas chineses sobre o novo coronavírus. A doença pode permanecer no ar por tempo indeterminado em ambientes abertos e no interior de prédios. Assim, o risco de contágio é substancialmente maior.

Segundo reportagem publicada pelo Jornal O Globo, Partículas em suspensão do coronavírus, em aerossol, foram detectadas no monitoramento ambiental de dois hospitais de tratamento de covid-19 e de áreas públicas vizinhas a eles em Wuhan, na China. Os cientistas chineses que realizaram a pesquisa, porém, não puderam ainda determinar o potencial de infecção dos vírus em suspensão no ar.

Os pesquisadores destacaram que o número de amostras analisado é pequeno, mas a descoberta é importante o suficiente para alertar sobre a necessidade de evitar multidões, manter a boa ventilação e realizar desinfecção cuidadosa de todos os ambientes.

