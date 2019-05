Confira a escala médica de clínico e pediatra desta segunda-feira

A escala médica desta segunda-feira (13), conta com duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) à disposição da população.



Na Vila Almeida e Coronel Antonino, o plantão segue com médicos clínicos e pediatras durante os três períodos do dia.



Já nas demais unidades, o atendimento é com profissionais clínicos, ao público adulto, contando com quatro a cinco profissionais durante o dia.



Na parte da noite, sete UPAs funcionam com escala de plantão completa. Confira:

