Coronavírus: saiba quais os estados mais e menos afetados

Se levar em conta o tamanho da população, a lista dos estados mais afetados pela pandemia de coronavírus tem uma ordem diferente. Amazonas, Ceará e Pará estão com as maiores taxas de mortes por 100 mil habitantes.

É o que constata uma análise feita por pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). O recorte foi feito com base nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde no dia 21 de maio. Na última semana, o país passou a marca dos 300 mil infectados e 20 mil mortes pela covid-19.

No Amazonas a taxa é de 39,1 mortes para cada 100 mil habitantes. O número é quatro vezes maior que a média nacional, de 9,5. Ceará (23,7), Pará (21,5), Pernambuco (20,1), Rio de Janeiro (19,8), e Amapá (17,9) também estão em pior situação. São Paulo é o estado com maior número de casos, mas tem uma taxa de 10,5 mortes para cada 100 mil habitantes.

José Rocha Faria, médico e coordenador do Centro de Epidemiologia e Pesquisa Clínica da PUCPR, defende que a análise da pandemia no país seja feita sempre de forma regional.

“É um erro olhar o dado do Brasil como um todo, porque isso vai contra os estados que estão sofrendo com a pandemia. É uma análise para chamar a atenção de que os estados têm diferenças socioeconômicas e de capacidade de atendimento médico”, diz o chefe da pesquisa.

O médico ainda pondera que no caso de doenças crônicas não transmissíveis, é possível analisar o país como um todo porque a região tem menos impacto na incidência. “Os dados de mortes por infarto em estados do Sul são muito parecidos com os da região Norte”, diz.

Olhando para o número de casos confirmados, o estado do Amapá aparece em primeiro lugar. A taxa é de 613,43 infectados por coronavírus a cada 100 mil habitantes. O hanking ainda tem o Amazonas, com 612,04, seguido do Acre, com 351,84, e do Ceará, com 343,98.

Na outra ponta da lista, a de menos afetados pela pandemia, estão os estados do Paraná (22,87), Minas Gerais (26,43) e Mato Grosso do Sul (26,84).

