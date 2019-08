Dia do Voluntário: Cruz Vermelha Brasileira mostra o valor do trabalho em MS

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Para diminuir o sofrimento humano com projetos e ações, a filial da Cruz Vermelha Brasileira leva oportunidades para toda sociedade no estado através de quase 200 voluntários.

Nesta noite de quarta-feira (28) a Cruz Vermelha MS estará na Feira Central, levando o amor ao próximo através de abraços, sorrisos e da palhaçaria.

A ação será conduzida por um grupo de voluntários do departamento de juventude da filial, serão distribuídos balões com os sete princípios fundamentais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, entre eles a humanidade, a imparcialidade, a neutralidade, a independência, a unidade, a universalidade e o voluntariado.

O país celebra neste 28 de agosto o Dia Nacional do Voluntariado,e destaca um dos mais importantes valores humanos, responsável por nos conectar uns aos outros, amenizando as necessidades do nosso semelhante e tendo muitas vezes como resultado uma sociedade melhor e menos injusta.

Esta mudança externa é apenas uma das vantagens do trabalho voluntário, já que quando uma pessoa pratica o voluntariado, ela está se ajudando a se tornar uma pessoa melhor.

A vice-presidente e coordenadora do departamento de voluntariado da Cruz Vermelha no estado Maísa Nunes destaca que o voluntário é a peça fundamental para o desenvolvimento de qualquer ação ou organização sem fins lucrativos. “Principalmente se referindo a Cruz Vermelha, que tem como um de seus sete princípios o Voluntariado”.

Maísa complementa que o tempo hoje é o bem mais precioso do ser humano e que dispor dele em benefício ao próximo nos direciona a um mundo melhor, aproximando a sociedade de valores individuais e coletivos como a solidariedade e a cidadania e ainda desenvolve habilidades pessoais como criatividade, conduta ética, empatia, e bem-estar.

Para o atual presidente da filial no estado, Tácito Nogueira, a atuação conjunta dos voluntários e departamentos da Cruz Vermelha na sociedade, contribui também para a segurança, a saúde e assistência social da população.

Atualmente a filial conta com nove departamentos diferentes e qualquer pessoa que queira fazer o bem ao próximo e doar um pouquinho do seu tempo, talento, ou experiência, pode ser um voluntário na Cruz Vermelha Brasileira.

Para isso basta procurar a sede da filial localizada na rua Barão de Melgaço, 58, ou se inscrever através do site.

