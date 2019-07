Voluntários doam 300 cobertas e 10 mil peças de roupas a bairro carente

O Grupo Obstinados Em Sorrisos (GOES) entregou pouco mais de 10 mil peças de roupas e 300 cobertores para 2309 famílias carentes do bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande no sábado (13), durante ação social.

Com o objetivo de promover alegria e qualidade de vida às famílias, a distribuição das peças foi bem simples: cada pessoa cadastrada tinha cinco minutos para entrar no cômodo em que as peças estavam e escolher o que quisesse e estivesse precisando.

A moradora Letícia de Souza, de 26 anos, levou para casa um cobertor novinho e peças de roupas para os filhos de 2 e 3 anos. “Eu nem sei como agradecer, onde que eu teria condições de comprar tudo isso? Ai eles vem e dão tudo de graça para a gente, com tanto amor”, contou.

A festa teve música ao vivo com a dupla Diego e Thiago, aferição de pressão e serviços de salão de beleza. Para comer, a criançada podia escolher entre os mais de 400 algodões doces, 200 churros recheados e pipoca à vontade.

O GOES não para, no próximo dia 20, os voluntários vão promover um dia de lazer aos velhinhos que moram no SIRPHA Lar do Idoso com direito a lanche, cuidados pessoais e entrega de fraldas geriátricas, roupas e agasalhos.

No dia 21, o grupo irá promover um VARAL SOLIDÁRIO, das 13h às 17h, na R: Profº Odete Trindade Benites, nº 11 no jardim Campo Alto, na casa da voluntária Tia Vera.

Todos os eventos do grupo são realizados com trabalho voluntário e arrecadações, se você quiser ajudar doando algo como roupas, fraldas, alimentos ou apenas o seu tempo para ajudar na execução das ações, basta acessar o perfil do Instagram e saber mais.

