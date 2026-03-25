Dourados recebe 15 leitos exclusivos para atender pacientes com chikungunya

Pelo menos 15 leitos foram disponibilizados de maneira exclusiva para atender pacientes com chikungunya no Hospital Regional de Dourados, em resposta ao aumento de casos da doença na região. Deste número, 10 são para adultos e 5 para crianças.

A medida, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde, começou a valer nesta semana e tem caráter temporário, devendo permanecer enquanto houver demanda por internações.

A iniciativa busca reforçar a capacidade de atendimento da unidade hospitalar diante da pressão causada pelo avanço da chikungunya, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os novos leitos foram incorporados à estrutura já existente do hospital.

Segundo a direção do hospital, a reorganização interna foi necessária para garantir assistência adequada aos pacientes, com fluxos específicos para casos da doença e maior segurança no atendimento.

O aumento das notificações da arbovirose tem mobilizado autoridades de saúde nas esferas municipal, estadual e federal, com ações emergenciais para conter o avanço da doença e ampliar a rede de assistência na região.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também