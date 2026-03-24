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Estudo aponta substÃ¢ncia de piton como possÃ­vel aliada contra obesidade

Testes em camundongos indicam perda de peso sem impacto na atividade ou ingestÃ£o de nutrientes

24 marÃ§o 2026 - 10h55Vinicius Costa
Cobra PitonCobra Piton  

Uma molécula identificada no sistema digestivo de pítons pode abrir caminho para novos tratamentos contra a obesidade, segundo estudo publicado na Nature. A pesquisa aponta que a substância tem potencial para reduzir o apetite em mamíferos, com resultados promissores em testes realizados com camundongos.

Os experimentos indicaram que a aplicação contínua da molécula levou a uma redução de 9% no peso corporal dos animais, sem efeitos colaterais aparentes. De acordo com os pesquisadores, o tratamento não alterou a ingestão de água, os níveis de atividade física nem o gasto energético dos roedores.

O estudo analisou diferenças entre os padrões de alimentação de mamíferos e pítons. Enquanto camundongos se alimentam com frequência, as serpentes conseguem permanecer entre 12 e 18 meses em jejum. Essa adaptação extrema foi fundamental para investigar mecanismos naturais de controle do apetite e metabolismo.

Após a alimentação, as pítons apresentaram aumento de cerca de mil vezes nos níveis de pTOS (para-tiramina-O-sulfato), molécula associada à saciedade. Também foi observado um crescimento superior a 40 vezes no gasto energético desses animais no período pós-prandial, medido duas horas após a ingestão de alimentos.

Embora a substância também esteja presente em mamíferos, sua atuação ocorre em menor escala. Ainda assim, os resultados sugerem que a pTOS pode influenciar a regulação hormonal ligada ao controle da fome, sem comprometer a absorção de nutrientes como glicose, lipídios e proteínas.

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