Geraldo coloca instituto para administrar Hospital Regional de Ponta Porã

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, deu posse, na sexta-feira (29), ao Instituto Acqua como nova administrador do Hospital Regional Dr. José Simone Netto, em Ponta Porã. “O novo Instituto assume com as mesmas condições do contrato com a entidade anterior. Mas a expectativa é que haverá uma melhoria substancial na qualidade dos serviços prestados à população”, disse o secretário.

Durante a agenda em Ponta Porã, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, juntamente com o prefeito Hélio Peluffo, também realizou a entrega de três veículos para a saúde da região: uma caminhonete L-200, para uso em ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, uma ambulância do SAMU e uma van para transporte de pacientes.



O novo gestor do Hospital Regional de Ponta Porã assume em substituição ao Instituto Gerir, que vinha administrando a unidade desde 2016. A proposta do Instituto Acqua é modernizar o atendimento à população de Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.



A substituição da OS foi definida em conjunto entre o governo estadual e o Instituto Gerir para pôr fim às sucessivas crises que vinham acontecendo no Hospital Regional de Ponta Porã, por causa da falta de cumprimento de metas e pelas ações judiciais que a antiga gestora vem enfrentando em outros estados.



Sobre o Instituto Acqua



O Instituto Acqua (Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental) que assume a administração do Hospital Regional de Ponta Porã está devidamente qualificado no Estado de Mato Grosso do Sul como Organização Social na área da saúde por meio do Decreto nº 29, de 29 de outubro de 2015. É uma Organização Social (OS) sem fins lucrativos com sede em Santo André, Região Metropolitana de São Paulo. Com 20 anos de história, atua na área de saúde pública e privada em todo o território nacional. A Gestão de Projetos é considerada um marco de excelência.



Somente em São Luiz (MA), o Instituto Acqua faz a gestão do Hospital Dr. José Carlos Macieira (que é referência estadual em atendimentos de alta complexidade no Maranhão e possui 221 leitos), das Maternidades Nossa Senhora da Penha, Marly Sarney e Benedito Leite, do Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, do Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças (Ninar) e da Casa de Apoio Ninar. Também administra hospitais em outras cidades do Maranhão e Estados da Paraíba e São Paulo.

