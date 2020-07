Geraldo diz que MS tem Cloroquina em estoque, mas uso é decisão médica

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende explicou sobre a prescrição do uso do medicamento cloroquina no tratamento preventivo ao coronavírus e afirmou que o estado tem quantidade em estoque, mas que a decisão sobre o uso é do médico.

Ainda de acordo com o secretário ao JD1 Notícias o medicamento hidroxicloroquina e outros sempre estiveram e estão à disposição no estado."Existem em grande quantidade no estoque da Secretaria de Estado de Saúde, e foram distribuídos aos hospitais", comentou.

O médico ainda reiterou que a prescrição é prerrogativa do profissional médico assistente e de inteira responsabilidade dele. "Repito que deve haver, para o uso, consentimento do paciente e, ou dos familiares", finalizou Resende.

