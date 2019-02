Mutirão contra a dengue começa com mais de 3 mil servidores nas ruas da Capital

Nos próximos 10 dias, mais de 3 mil profissionais da Atenção Primária e Vigilância em Saúde de Campo Grande estarão envolvidos nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya. O lançamento da campanha “10 dias contra o Aedes” aconteceu na manhã desta segunda- feira (11).

Na Clínica da Família do bairro Nova Lima, com a presença do prefeito Marquinhos Trad, que anunciou a participação de 198 equipes das unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF), aproximadamente 3.280 profissionais, entre agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, estarão mobilizados nas ações simultâneas de combate ao mosquito.

Em janeiro deste ano, foram notificados 2338 casos de dengue, 45 de zika e 40 de chikungunya. Em janeiro do ano passado (2018), foram notificados 374 casos de dengue, 27 de chikungunya e 22 de zika.

Para o prefeito Marquinhos Trad é preciso que haja uma união de esforços e consciência por parte da população, uma vez que mais de 80% dos focos do mosquito ainda são encontrados dentro das casas.

Durante os dez dias os profissionais devem atuar em conjunto nas sete regiões urbanas de campo grande fazendo a vistoria de imóveis, terrenos baldios e orientação dos moradores, realizando a chamada busca ativa com o objetivo de eliminar os criadouros do mosquito.

Gingana “Aedes - tolerância zero”

Paralelo ao lançamento da campanha “10 dias contra o Aedes” teve início a gincada “Aedes - tolerância zero” realizada por iniciativa dos servidores da Clínica da Família – Nova Lima com apoio do Conselho Local de Saúde e parceiros.

Cada família interessada em participar da gincana receberá cinco sacos de lixo que serão utilizados para fazer a coleta de materiais recicláveis e inservíveis que possam acumular água, entre eles plásticos, garrafas pet, copos descartáveis e etc.

Sorteio

No dia 21 de janeiro a família deverá levar o material recolhido à unidade para participar do sorteio de brindes.

Deixe seu Comentário

Leia Também