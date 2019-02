Nesta sexta, UPA Cel. Antonino têm atendimento completo durante o dia

A escala médica desta sexta-feira (8) é completa em apenas uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Campo Grande. O Cel. Antonino segue com plantão completo durante o dia, mas no Universitário o atendimento é apenas na parte da manhã.

Em outras unidades, a escala segue apenas com clínicos gerais atendendo preferencialmente adultos e conta com um a seis profissionais de plantão durante o dia. No período noturno seis UPAs terão atendimento completo, exceto Leblon, CRS Aero Rancho, CRS Coophavilla II e Santa Mônica.





