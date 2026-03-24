No mÃªs da mulher, HRMS realiza 300 procedimentos em mutirÃ£o para reduzir filas no SUS

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) aproveitou o Mês da Mulher para participar do Mutirão da Mulher, promovido pelo Ministério da Saúde, realizando aproximadamente 300 procedimentos em apenas dois dias. A ação mobilizou equipes multiprofissionais e incluiu mais de 40 cirurgias — como plásticas, ginecológicas, obstétricas e gerais — e mais de 200 exames de imagem e diagnóstico, como ressonâncias magnéticas, tomografias e ultrassonografias.

Os atendimentos foram destinados a pacientes regulados pelo CORE (Complexo Regulador Estadual), beneficiando pessoas de diversas regiões do Estado e contribuindo para a redução da fila de espera por procedimentos eletivos no SUS.

O diretor-geral do HRMS, Paulo Limberger, reforçou a importância da iniciativa no contexto do mês da mulher. “O mutirão mobilizou nossas equipes e possibilitou um atendimento mais ágil à população. Com isso, conseguimos não apenas reduzir a demanda reprimida, mas também permitir que muitos pacientes iniciassem ou adiantassem seus tratamentos”, afirmou.

Entre os beneficiados está Naniara Bianca, de 26 anos, que aguardava há três anos por uma cirurgia. Em acompanhamento pelo serviço de cirurgia plástica, ela foi chamada para a retirada de uma verruga na pálpebra. “Eu estava na fila há três anos e, de repente, fui chamada para realizar a cirurgia, graças a essa iniciativa. Estou muito ansiosa. É um procedimento delicado, por conta da região, e agradeço ao hospital por disponibilizar a especialista para acompanhar meu caso”, contou.

No interior de Mato Grosso do Sul, o mutirão mobilizou 15 municípios, totalizando 5.639 procedimentos entre consultas, exames e cirurgias, ampliando o acesso à atenção especializada para mulheres e descentralizando os atendimentos.

A secretária-adjunta de Saúde, Crhistine Maymone, reforçou a relevância da parceria: “Essa é uma iniciativa fundamental, que o Estado tem a satisfação de apoiar, porque permite levar os atendimentos com mais rapidez e qualidade para as mulheres. Estamos falando de um esforço conjunto que chega aos municípios e garante que esses procedimentos aconteçam de forma mais ágil e em tempo oportuno”.

A superintendente de Atenção à Saúde, Angélica Congro, destacou a mobilização da rede: “Conseguimos organizar e mobilizar municípios em todas as macrorregiões, envolvendo prestadores e equipes de saúde para ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias. Essa integração com o Ministério da Saúde fortalece a rede e nos permite avançar na redução das filas e na promoção de um cuidado mais equitativo para as mulheres sul-mato-grossenses”.

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