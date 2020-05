Oito pessoas morreram por infecção de influenza no Estado

Saiba Mais Saúde Capanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 30 de junho

O Estado de Mato Grosso do Sul, confirmou na sexta-feira (29), 78 casos confirmados de Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave), popularmente conhecido como influenza, desses, 8 pessoas já morreram, segundo relatório divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Das mortes, 3 foram por influenza A H1N1, 4 por influenza A (não subtipado), e uma pessoas morreu de influenza B, sendo cinco óbitos em Campo Grande, um em Ponta Porã e dois em Corumbá.

Ainda conforme dados da SES, os maiores índices de influenza estão nos adultos de 30 a 39 anos, seguidos pelos de 40 a 59 anos

Sintomas

Os principais sintomas que acometem as pessoas diagnosticadas com a gripe influenza são: febre, tosse, dor de garganta e dores nas articulações, musculares ou de cabeça.

É fundamental ao apresentar esses sinais, principalmente pacientes com comorbidades, procurar atendimento no início dos sintomas favorecendo o tratamento em até 48 hora).

Assim como o Novo Coronavírus, causado pela Covid-19, para evitar a circulação do vírus da gripe, os hábitos de higiene são essenciais, como: Higienizar as mãos com frequência; Utilizar lenço descartável para higiene nasal; Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; Higienizar as mãos após tossir ou espirrar; ·Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; Não partilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal; Reduzir contatos sociais desnecessários e evitar ambientes com aglomeração.

Saiba Mais Saúde Capanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 30 de junho

Deixe seu Comentário

Leia Também