Prefeitura convoca 16 médicos para reforçar atendimento à população

Joilson Francelino

A prefeitura de Campo Grande divulgou nesta segunda-feira (23) a convocação de 16 médicos, plantonistas e especialistas, que irão reforçar o atendimento à população. Os profissionais devem comparecer na Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) no horário estabelecido no edital.

Foram convocados através do Diogrande pediatras, ortopedista, plantonistas e médicos ambulatoriais, que irão reforçar o quadro médico da secretaria. Esses profissionais terão carga horária que chegam a até 48 horas por semana.

Ao todo, foram chamados quatro médicos plantonistas em regime de 24 horas, um plantonista residente, que trabalhará 12 horas semanais, quatro médicos ambulatoriais em regime de 24 horas, três com carga de 40 horas e um que atenderá 48 horas por semana.

Também foi convocado um pediatra, que irá atender 24 horas por semana, um pediatra plantonista, em regime de 12 horas semanais e um ortopedista, com a mesma carga horária.

Esses profissionais devem comparecer à Sesau em até três dias úteis com toda a documentação exigida na publicação. Aqueles não que se apresentarem no tempo previsto serão considerados desistentes e só poderão ser convocados novamente se realizarem uma nova inscrição no cadastro de médicos temporários.

