Prefeitura inicia combate a escorpião em áreas de risco

A Prefeitura de Campo Grande intensificou nesta sexta-feira (24) os trabalhos de manejo e controle preventivo da equipe do Serviço de Controle de Roedores e Animais Peçonhentos (Scraps) por conta do aumento da aparição de escorpiões em diversas regiões da cidade.

A bióloga Christianne Eufrasio de Medeiros Brandão, gerente-técnica do Scraps, explicou que essas visitas são feitas de acordo com um cronograma baseado nas solicitações feitas ao serviço.

Na manhã desta sexta, os agentes iniciaram a ação com visitas nos imóveis dos bairros Jardim Panamá, Zé Pereira e Vila Alba. Consistindo o trabalho na vistoria das residências, aplicação de inseticida, com eficácia comprovada de 90%, e orientação sobre as medidas preventivas.

Christianne explicou que os cidadãos devem vedar os locais, como vãos, frestas e ralos com telas de proteção, para impedir que os animais entrem nas casas. Além disso, a população deve manter os quintais limpos, já que assim como as baratas, esses animais estão procurando abrigo e alimentos.

A espécie mais encontrada na região urbana é o escorpião amarelo, Tityus serrulatus, que busca abrigos em vários lugares, como em locais com muito lixo, resto de materiais para construção e nas redes de esgoto, sendo através desse que entram nas residências.

Ainda tomando esses cuidados, caso o morador encontre algum desses animais em casa, é recomendado recolher o escorpião em algum recipiente fechado e levá-lo até o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O proprietário do imóvel também pode solicitar uma inspeção na sua residência, contatando pelo telefone 3313-5026, horário comercial, ou no 3313-5000. O dono também pode ir até o balcão da recepção do CCZ e pedir a inspeção.

Caso alguma pessoa seja picada por um escorpião ou qualquer outro animal peçonhento, ela deve ser encaminhada imediatamente a uma unidade de saúde. Somente nos primeiros 15 dias deste ano, 19 incidentes foram registrados em Campo Grande.

