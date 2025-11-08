Menu
Menu Busca sábado, 08 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Promotor cobra de novo números de marmitas que a prefeitura diz fornecer nas UPAs

De forma reiterada, Marcos Roberto Dietz solicitou, no prazo de 10 dias, dados da gestão sobre a dispensa de alimentação a pacientes que aguardam mais de 24 horas nas unidades de saúde

08 novembro 2025 - 08h11Vinícius Santos
Caso aconteceu no UPA Vila AlmeidaCaso aconteceu no UPA Vila Almeida   (Divulgação/PMCG)

Reiteradamente, a prefeitura de Campo Grande não tem respondido ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) sobre a disponibilização de alimentação nas unidades de saúde 24 horas, para pacientes e acompanhantes que aguardam há mais de 24 horas por vaga na rede hospitalar.

Desde setembro deste ano, o promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz, que conduz o inquérito na 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, vem cobrando respostas da coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, acerca de detalhes sobre o fornecimento de alimentação nas UPAs e CRSs da Capital.

Entre os questionamentos feitos pelo Ministério Público, estão:

- Qual a média de pacientes, mês a mês, atendidos com o fornecimento de alimentação em cada UPA e CRS;

- Qual a média de acompanhantes beneficiados;

- Se há comunicação prévia aos pacientes e acompanhantes sobre o direito à refeição e de que forma essa informação é repassada;

- Quais soluções emergenciais estão sendo analisadas para evitar a descontinuidade do serviço;

- E se há previsão de data para abertura do processo licitatório destinado ao fornecimento de refeições, com o cronograma atualizado do trâmite administrativo.

Apesar das cobranças, o MP afirma que as respostas não têm sido enviadas pela prefeitura. Diante disso, o promotor reiterou o pedido por meio do Ofício nº 1667/2025/76PJ/CGR, datado de 17 de setembro de 2025, no qual solicitou que as informações sejam prestadas no prazo de dez dias, para instrução do Inquérito Civil nº 06.2024.00000894-9.

Prefeitura diz fornecer refeições a pacientes e acompanhantes

A gestão da prefeita Adriane Barbosa Nogueira Lopes (PP) está sendo investigada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) em razão da suposta falta de alimentação para pacientes e acompanhantes nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) de Campo Grande.

Pressionada pelo órgão de controle, a prefeitura informou ao MP que iniciou, em 26 de maio deste ano, o fornecimento de alimentação para pacientes internados e acompanhantes nas unidades de saúde. Segundo o comunicado, o serviço ocorre em caráter “excepcional”.

Em nota encaminhada ao Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde declarou que “tem cumprido integralmente o compromisso assumido junto ao Ministério Público Estadual quanto ao fornecimento de alimentação aos pacientes e acompanhantes que aguardam transferência hospitalar nas unidades de urgência e emergência da Capital”.

De acordo com a prefeitura:

“O fornecimento das refeições é realizado de forma organizada e contínua, com acompanhamento das equipes multiprofissionais das unidades, responsáveis por informar diretamente pacientes e acompanhantes sobre o serviço, conforme o fluxo previamente estabelecido por esta Coordenadoria.”

Ainda segundo a gestão, as tabelas de controle utilizadas “refletem o levantamento diário da média de pacientes que permanecem em espera por vaga hospitalar há mais de 24 horas, considerando cada unidade e turno”. O cálculo do total de refeições distribuídas é feito com base em 100% dos pacientes nessa condição (24h+), acrescido de 30% referentes aos acompanhantes.

“Dessa forma, o número total de marmitas entregues refere-se exclusivamente a essa parcela específica de pacientes e acompanhantes”, afirmou a prefeitura.

População contesta: ‘Não tem comida nas UPAs’

Apesar da posição oficial da prefeitura, internautas e pacientes relatam uma realidade diferente nas redes sociais. Após a divulgação de que o município estaria fornecendo alimentação a pacientes e acompanhantes que aguardam transferência hospitalar nas unidades de urgência, moradores de Campo Grande criticaram a informação e relataram a falta de marmitas nas UPAs e CRSs.

Diversas pessoas afirmaram que pacientes e acompanhantes chegam a passar dias nas unidades sem receber refeição alguma, contrariando o que foi declarado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Secretaria de Saúde segue sem titular e é comandada por comitê
Desde o dia 5 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande não possui um secretário titular. A pasta é atualmente comandada por um comitê gestor, instituído pela prefeita Adriane Lopes. 

O inquérito conduzido pelo MPMS segue em andamento, e a promotoria reitera os pedidos de informações para que o Executivo municipal apresente dados concretos sobre a quantidade de marmitas distribuídas, bem como sobre o processo licitatório e as medidas adotadas para garantir a continuidade do serviço de alimentação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vacina contra a dengue do Butantan pode ser aprovada pela anvisa na próxima semana
Saúde
Vacina contra a dengue do Butantan pode ser aprovada pela anvisa na próxima semana
UPA Universitário, em Campo Grande
Saúde
Conselho Municipal de Saúde pede revogação de decretos que reduzem valores de plantões na Capital
Sede da Anvisa
Saúde
Anvisa proíbe suplementos e energéticos com adição de ozônio
Doação de leite materno
Saúde
Banco de Leite do Humap-UFMS tem estoque para apenas sete dias e pede doações
Novo modelo de repasse do SUS moderniza a gestão hospitalar e amplia a eficiência dos serviços de saúde em MS
Saúde
MS investe R$ 198 milhões em novo modelo de financiamento hospitalar
Cirurgia foi realizada pela primeira vez
Saúde
Cirurgia por videolaparoscopia é realizada pela 1ª vez em hospital de MS
Acordo foi assinado pelos representantes de cada estado e país
Saúde
MS se junta a Paraná e o Paraguai em campanhas simultâneas de vacinação
Não deixe água parada
Saúde
MS investiga 7 óbitos por dengue e registro de casos chega a 8,2 mil
Doação de sangue é importante para salvar vidas
Saúde
Bora doar? Hemosul pede colaboração para estoque de plaquetas e sangue A+ e O+
ALEMS
Política
Deputados estaduais votam crédito de US$ 80 milhões para modernização do Hospital Regional

Mais Lidas

Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande