Relembre quais os sintomais mais frequentes do coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações da OMS

O coronavírus tem apresentação clínica variável e não há características clínicas específicas que possam distingui-la de outras infecções respiratórias virais.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o vírus pode se apresentar tanto de forma leve em aproximadamente 80% dos casos e como de forma grave (15%), com a minoria do total de casos evoluindo com necessidade de cuidados intensivos (5%).

De acordo com estudos, os sinais e sintomas mais comuns são febre e tosse seca. Outros sintomas de frequência variável incluem anosmia, disgeusia, fadiga, anorexia, dispneia, expectoração, calafrios, cefaleia, dor de garganta, mialgias, rinorreia, congestão nasal, náuseas, diarreia, dor abdominal, tontura, sensação de pressão/dor torácica e conjuntivite

Embora casos assintomáticos tenham sido descritos na literatura, sua frequência ainda é incerta. Uma revisão sistemática encontrou prevalência de 16% de infecções assintomáticas. Mas, considerando que o contexto de testagem da maioria dos países não envolve assintomáticos de forma regular, mais dados são necessários para o entendimento da prevalência deste grupo. A maioria dos casos assintomáticos descritos em estudos estava no período de incubação e desenvolveu algum sintoma nos dias subsequentes.

No quadro abaixo está a frequência de apresentação dos principais sintomas descritos em revisões sistemáticas e metanálises publicadas até o momento.

Sintomas Frequência Febre 78,4% Tosse 58,3% Anosmia 52,7% Disgeusia 43,9% Fadiga 34% Expectoração 23,7% Anorexia 22,9% Pressão/dor torácica 22,9% Dispneia 33,9% Mialgias 33% Náuseas/Vômitos 21% Cefaleia 15,4% Dor de garganta 13,1% Calafrios/Tremores 10,9% Diarreia 9% Rinorreia 7,3% Dor abdominal 3%

