Saiba quais UPAs contam com clínico geral e pediatras nesta quarta

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs), contam com 51 clínicos gerais e 15 pediatras atendendo pela manhã, conforme a escala médica divulgada nesta quarta-feira (25), pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau).

De acordo com o quadro, pela manhã, as UPAs Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário, terão 5 pediatras cada uma. Já a escala de clínico geral conta com 51 médicos atendendo em todas as unidades de urgência e emergência.

No período da tarde serão 15 pediatras distribuídos nas UPAs do Cel. Antonino, Vila Almeida e Universitário.

A noite 32 pediatras estarão distribuídos nas UPAs Cel. Antonino, Vila Almeida e Universitário, Moreninha, Leblon e CRSs Nova Bahia e Tiradentes.

O atendimento com clínico geral é completo nos três períodos do dia em todas as unidades que compõem a escala, sendo 51 médicos disponíveis durante a tarde e 51 a noite.

Veja a escala completa:

