Semana da Enfermagem começará na terça-feira; confira a programação

Começará nesta terça-feira (14) a Semana de Enfermagem 2019 da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) em Campo Grande, o tema deste ano é “Enfermagem forte: É essencial se empoderar!”.



O evento encerra na sexta-feira (17) e acontece das 8h às 16h, no auditório da Escola Técnica do SUS (ETSUS), na avenida Senador Filinto Muler, 148, na Vila Ipiranga. Confira a programação completa no site.



O objetivo é congregar profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da rede própria, hospitais públicos e privados, instituições de ensino técnico e superior em enfermagem e proporcionar o aprimoramento dos conhecimentos reforçando os valores e diretrizes assistenciais.



O evento também é uma oportunidade de compartilhar informações sobre as ferramentas básicas da enfermagem: prontuário eletrônico, humanização e habilidades esperadas.



O encontro conta com o apoio do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS), do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem do Município de Campo Grande (Sinte-PMCG), da Associação dos Enfermeiros de Campo Grande (AECGR) e da Sesau.

Deixe seu Comentário

Leia Também