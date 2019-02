Unidades de saúde recebem melhorias na estrutura

Da redação com informações da assessoria

As seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros Regionais de Saúde (CRS) estão recebendo investimentos para melhorar a qualidade do serviço prestado. Já foram entregues cadeiras, longarinas, carros macas, além de outros mobiliários. Agora, as unidades começam a receber equipamentos de ar-condicionado nas salas de hidratação e repouso.

A UPA Vila Almeida será a unidade mais beneficiada, onde serão instalados cinco novos equipamentos de ar-condicionado, sendo dois com capacidade de 9 mil BTUs, dois de 18 mil e um de 24 mil.

Na UPA Universitário, foram instalados insulfilmes na vidraça, uma película que proporciona conforto térmico, diminuindo a temperatura interna do ambiente.

O secretário Marcelo Vilela ressalta que o esforço para melhorar a qualidade no atendimento é um pedido do prefeito Marquinhos Trad. “A equipe de manutenção da Sesau está trabalhando, também, na pintura destas unidades, melhorando o ambiente de atendimento e o local de trabalho do servidor”, disse.

Nos próximos dias, mais unidades serão beneficiadas e também receberão equipamentos e melhorias, garantindo melhor conforto aos pacientes e servidores.

