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VacinaÃ§Ã£o contra a gripe comeÃ§a na quinta-feira nas unidades de saÃºde da Capital

Campanha serÃ¡ iniciada apÃ³s distribuiÃ§Ã£o das doses; Dia D acontece no sÃ¡bado (28) com plantÃ£o especial

24 marÃ§o 2026 - 15h23Taynara Menezes
A campanha é voltada para grupos prioritáriosA campanha Ã© voltada para grupos prioritÃ¡rios   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

A campanha de vacinação contra a influenza (gripe) começa oficialmente na quinta-feira (26) nas unidades de saúde de Campo Grande. O município recebeu 25,2 mil doses, que estão sendo distribuídas de forma gradual desde o início da semana. A entrega é feita por distrito para garantir o abastecimento das unidades antes do início da vacinação.

Como parte da mobilização, haverá um Dia D no sábado (28), com plantão em 13 unidades de saúde e também no Shopping Norte Sul. Durante o fim de semana, a vacinação será exclusiva contra a gripe.

A campanha é voltada para grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, profissionais da saúde e da educação, entre outros.

O objetivo é reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus, além de diminuir a pressão sobre os serviços de saúde. A orientação é que o público-alvo procure uma unidade de saúde para se vacinar.

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