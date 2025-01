Caiu aí também? Oi e Vivo apresentam instabilidade em toda a Capital

Moradores de Campo Grande estão enfrentando, na tarde desta quinta-feira (16), uma série de problemas envolvendo a Vivo e a Oi em várias regiões da Capital, com usuários reclamando de queda nos serviços e instabilidade.

Levantamento do JD1 revelou, com informações do Downdetector e relatos de leitores, que as operadoras Oi e Vivo estão passando por problemas técnicos que vão desde instabilidade no sinal até falha geral dos serviços.

Até o momento, as operadoras ainda não se pronunciaram sobre a instabilidade e nem deram, oficialmente, um prazo para que os serviços sejam normalizados. Também não se sabe a causa dessa falha técnica que atinge a Capital inteira.

