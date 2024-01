DNIT concede permissão para implantação da Infovia Digital em trecho da BR-376/MS

Nesta quinta-feira (18), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou, por meio do Diário Oficial da União, a concessão de permissão especial de uso para a Infovia Digital.

A permissão refere-se à ocupação longitudinal da rodovia federal BR-376/MS, no trecho compreendido entre ENTR BR-163 (P/ DOURADOS) e ENTR MS-134(B) (DIV MS/SP) (PORTO PRIMAVERA), subtrecho FIM PISTA DUPLA (TRECHO URBANO) - ENTR MS-141 (IVINHEMA), PNV/SNV 376BMS0080, localizado entre o km 94,647 ao km 98,541.

A área concedida abrange 3.894,00 metros de extensão por 50,00 centímetros de largura, totalizando 1.947,00 metros quadrados, no município de Ivinhema/MS. O prazo da permissão é de 10 anos, sem custos para os cofres públicos da União.

A Infovia Digital é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo do Estado e a empresa Sonda. O contrato estabelece a prestação de serviços de transporte de dados, voz e imagem para todas as unidades públicas estaduais.

Com uma rede de fibra óptica de 7 mil quilômetros, a Infovia Digital conectará os 79 municípios sul-mato-grossenses. Essa infraestrutura moderna possibilitará a comunicação interna (intranet) entre os 1.634 pontos do Estado, integrando políticas públicas, sistemas de segurança, informatizados e aprimorando a gestão de contratos e processos administrativos.

Além disso, a iniciativa contribuirá para a conectividade dos cidadãos, disponibilizando Wi-Fi gratuito em 129 praças públicas em todas as cidades do Estado. Na capital, Campo Grande, o acesso gratuito à internet será oferecido em locais como a Praça Jardim Noroeste, Praça do Peixe, Praça Bosque da Paz, Praça Recanto dos Pássaros e Praça República da Bolívia. Os locais específicos nas outras 78 cidades ainda estão em fase de definição.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também