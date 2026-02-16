Detranzinho tem inscrições prorrogadas até 27 de fevereiro

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) prorrogou até o dia 27 de fevereiro o prazo de inscrições para que escolas participem do Programa de Educação para o Trânsito, desenvolvido pela Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho.

Podem se inscrever instituições públicas e privadas de Campo Grande e cidades próximas. A iniciativa tem como foco o ensino de conteúdos e a promoção de atividades educativas relacionadas ao trânsito, à segurança viária e à prevenção de sinistros.

Entre os temas trabalhados estão o papel de pedestres, passageiros e ciclistas; comportamento seguro no trânsito; travessia segura; uso de dispositivos de retenção; regras de circulação; além de questões ligadas ao meio ambiente, cidadania e saúde.

As inscrições e demais informações estão disponíveis no site oficial do órgão (www.detran.ms.gov.br/detranzinho), onde os representantes das escolas devem seguir o passo a passo indicado para efetivar a participação.

O programa é direcionado a alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental I e busca proporcionar uma experiência educativa e interativa, contribuindo para a compreensão e internalização das regras de circulação e para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para um trânsito mais seguro.

