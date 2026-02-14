Motorista tomba caminhão em curva e morre preso às ferragens na MS-040, na Capital

Motorista, de 67 anos, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na MS-040, em Campo Grande, no final da tarde desta sexta-feira, dia 13.

Ele perdeu o controle da direção e tombou em uma curva, passando pelo guard rail e ficando em uma descida próximo à vegetação e ao córrego.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caminhoneiro seguia no sentido de Santa Rita do Pardo para Campo Grande, quando houve o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local, a vítima já estava sem os sinais vitais, preso às ferragens.

Durante o atendimento, foi necessário o uso de equipamentos específico para cortar a ferragem e retirar a vítima da cabine para o trabalho da Polícia Científica.

Na cabine ainda foram encontradas diversas garrafas de cerveja e uma garrafa de pinga vazia. Contudo, um conhecido da vítima apareceu no local e afirmou que ele não bebeu nesta sexta, dizendo que o motorista dormiu a maior parte do dia por conta da chuva e que as garrafas seriam do dia anterior, dia 12.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

