O cantor Supla vem a Campo Grande nesse sábado (29) trazendo o seu novo show “Ilegal”, também nome dado ao álbum lançado recentemente. A abertura fica por conta das bandas Don Dilinger e Sad Show Bobys. O show será no Blues Bar e começa às 21h. O ingresso custa R$ 30,00 e podem ser comprados pelo sitehttp://http://www.sympla.com.br/supla-e-banda-don-dillinger__359885.

Nesse sábado também tem o show do Emmerson Nogueira no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. O cantor é conhecido por interpretar clássicos internacionais e chega à capital com a nova turnê “17 anos de estrada, mais amigos e mais canções”. O horário do show é as 21h e os ingressos estão disponíveis no site https://abappaiproducoes.com.br/comprar-ingresso/emmerson-nogueira-594/mapa

Confira a programação para esse fim de semana em Campo Grande:

Shows

Elvis Presley Cover – O Clube Estoril recebe o evento ‘Uma noite em Las Vegas’, com jantar de massas ao som de Elvis Presley, em cover de Rogério Cordoni. Os ingressos e mesas podem ser reservados pelo número 67 3312-0400 ou 67 99219-0808.

Dia: Sábado (29)

Horário: 21h

Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista.

Distrito 67 Music Festival – O festival cria um dia diferente com shows, stand e exposições de carros antigos, praça de alimentação e muito mais. A animação fica por conta das bandas Naip, Super Jam Session, Banda Seven, Banda V12, o cantor Arthur Rostey e a Dj Nathalia Albuquerque. Os ingressos estão por R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada).

Dia: Sábado (29)

Horário: 12h

Local: Rota Acústica – Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 2200, Jardim Veraneio.

Ju Souc Trio – A multi-instrumentista é atração no happy hour do Sesc e traz um repertório de músicas autorais e releituras de artistas consagrados. A entrada é gratuita.

Dia: Sexta-feira (28)

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Bais – Avenida Noroeste, 5140, Centro.

Hawaiana - A banda fecha a programação musical dessa semana no Sesc com um repertório repleto de sucessos do Rock Nacional dos anos 80. A entrada é gratuita.

Dia: Sábado (29)

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Bais – Avenida Noroeste, 5140, Centro.

Teatro

Ofelia O Madre, no mires – A peça apresentada pelo grupo de teatro itinerante Puro Cuento chega a cidade e traz a vida de uma mulher latino-americana na atualidade. A entrada custará R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada).

Dia: Sexta, Sábado e Domingo (28, 29 e 30)

Horário: 20h

Local: Grupo Casa – Coletivo de Artistas – Travessa Nelson Tabelião Pereira Seba, 8, Chácara Cachoeira.