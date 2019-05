Fórum de suinocultura debaterá mercado e sustentabilidade

Matheus Henrique, com informações da assessoria

A Associação Sul-matogrossense de Suinocultores (Asumas), no dia 17 de maio, realizará o 3° Fórum de Desenvolvimento da Suinocultura do Mato Grosso do Sul, durante a 55ª Exposição Agropecuária de Dourados (Expoagro).

Cerca de 400 suinocultores devem participar do Fórum. A programação inclui discussões para a cadeia produtiva, como gestão, sustentabilidade, energias renováveis e mercado nacional e internacional.

As inscrições serão feitas no dia do evento, a partir das 12h30. A entrada será dois quilos de alimento não perecível. Mais informações pelos telefones (67) 9 9938-0011 ou (67) 9 9583-2942.

Programação

A abertura do evento, previsto para começar às 13h30, será realizada pelo presidente da Assumas, Alessandro Boigues. Em seguida, o CEO da Agriness, Everton Gubert falará sobre Gestão na Suinocultura 4.0. A programação segue com Lederson Trindade de Lima, da LTL Consultoria Ambiental, com a palestra sobre Ambiência na Suinocultura.

Às 15h40, a palestra sobre Gestão na Suinocultura com foco na sustentabilidade: Uso racional de recursos, biosseguridade e eficiência de produção e custos. Será ministrada pela Doutora em ciências veterinárias e consultora da Integrall, Djane Dallanora.

Após pequena pausa, a programação volta com o consultor do Senai Empresa, Sebastião Dussel, falando sobre Energias Renováveis, Fotovoltaicas e Biogás, vantagens e desvantagens.

Em seguida, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS) falará sobre o Programa Granja Plus e o fórum termina com palestra sobre o Mercado brasileiro e mundial da carne suína, com o consultor de mercados, Jurandi Machado.

