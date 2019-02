Tereza Cristina demonstra preocupação com tabelamento do frete

A ministra Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou do 10º Encontro de Previsão de Safra, promovido pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) e pela Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea), em Brasília. O evento aconteceu na última quarta-feira (20), e ela disse que entre suas maiores preocupações está a redução do custo do frete, que está encarecendo a produção e prejudicando a cadeia do agronegócio e que é preocupante o tabelamento instituído pelo governo Michel Temer após a greve dos caminhoneiros do ano passado.

Tereza afirmou que o grande desafio é discutir o tamanho dos recursos que o governo terá para o Plano Safra 2019/2020 e avançar na concessão do seguro-rural, para que todos os produtores tenham mais tranquilidade para trabalhar.

A ministra citou os possíveis novos mercados a serem abertos aos produtores de suínos na China e em outros países asiáticos, em decorrência da peste africana que afeta países produtores.

A ministra ouviu queixas em relação ao aumento de tributação de produtos agrícolas em alguns estados, e aos problemas logísticos para armazenamento e escoamento.

Marcelo Sampaio Cunha Filho, secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, fez uma ampla explanação dos projetos da pasta para concessão de rodovias, portos e ferrovias. Ele explicou que o objetivo é contar com a ajuda da iniciativa privada para resolver os gargalos de logística do país e, com isso, os custos da produção agropecuária, a fim de torná-la ainda mais competitiva no mercado internacional.

