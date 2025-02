Crianças morrem após comerem gelatina em casa

Duas crianças, Benjamin, de 7 anos, e Maria Valentina, de 5 anos, foram encontradas mortas dentro de uma residência no Bairro de Valéria, em Salvador, na quinta-feira (6). Segundo a Polícia Civil, a mãe das vítimas, uma jovem de 23 anos, também passou mal e foi internada no Hospital do Subúrbio em estado grave.

As investigações preliminares apontam que mãe e filhos apresentaram sintomas como dores abdominais, diarreia e enjoo desde a quarta-feira (5). A principal suspeita é que tenham sido vítimas de um possível envenenamento após o consumo de uma gelatina na última terça-feira (4).

O padrasto das crianças, Jean da Hora, também passou mal, mas não precisou de internação.

A avó materna relatou à TV Bahia que a jovem está "muito fraca e desidratada, porque não conseguia ingerir nem água". Segundo depoimento do padrasto, a mãe das crianças percebeu que os filhos não estavam respirando ao se levantar durante a madrugada para fechar uma janela.

O óbito foi confirmado por volta das 5h de quinta-feira.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo tratado como suspeita de envenenamento, mas ainda aguarda laudos para determinar a causa das mortes. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia na casa e recolheu materiais para análise.

Os corpos das crianças foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

Até o momento, a polícia não confirmou se a gelatina consumida pela família foi analisada. O caso segue sob investigação.

