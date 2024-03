AÃ§Ãµes no combate a dengue se intensificaram em Mato Grosso do Sul

Com trabalho de campo, mas também orientações à população, o Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), intensificou o combate contra a dengue nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul neste final de semana, principalmente em alusão ao "Dia D", campanha do Ministério da Saúde.

Em Campo Grande o trabalho foi concentrado na área central - no cruzamento da Avenida Afonso Pena e Rua 14 de Julho.

Com o tema ‘10 minutos contra a dengue’, a mobilização nacional tem como foco a eliminação de criadouros como principal medida de prevenção.

"É uma mobilização para enfrentamento das arboviroses entre elas dengue, chikungunya e zika, só assim conseguimos controlar uma possível epidemia. Estamos em um momento de alerta", afirmou secretária de Estado de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone.

O Estado desenvolve ações de vigilância, prevenção e atenção à saúde, para o enfrentamento às arboviroses – dengue, chikungunya e zika e outros – nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. E desde o início do ano conta com a parceria de outras secretarias de forma transversal no combate ao Aedes aegypti.

