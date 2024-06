Adriane continua entrega de contratos das casas para famílias da comunidade Mandela

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, irá entregar, nesta quinta-feira (6), mais 38 contratos de casas para as famílias da antiga comunidade Mandela, que tiveram os lares destruídos pelo incêndio ocorrido em novembro do ano passado. A cerimônia de entrega dos contratos acontecerá no bairro José Tavares do Couto.

Desta vez, a entrega beneficiará quase 40 famílias. Ontem (5) foi a vez de 32 famílias que serão reassentadas no Jardim Talismã receberem os contratos das casas.

Essas famílias fazem parte de um grupo muito maior, de 187. Além do Jardim Talismã e José Tavares, as residências estão sendo construídas nos bairros Iguatemi I e II e Oscar Salazar. O prazo final para entrega de todas as casas é em dezembro deste ano.

As casas terão 34 metros quadrados, compostas por dois quartos, sala com cozinha conjugada e banheiro. Os lotes têm 10 metros por 20 metros. O investimento é de aproximadamente R$ 15 milhões em recursos próprios do Município, considerando todas as áreas.

